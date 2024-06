The Paddington Bear Experience

Video: nieuwe attractie in Londen draait om Beertje Paddington

Bezoekers van een nieuwe attractie in Londen stappen de wereld van Beertje Paddington binnen. The Paddington Bear Experience brengt de boeken en films rond het beroemde personage tot leven aan de hand van rekwisieten en interactieve scènes met acteurs.

De ingang wordt gevormd door Gruber's Antiques, de antiekwinkel uit de Paddington-verhalen. Daarna volgt een treinrit door de Britse hoofdstad, van Paddington Station naar het onderkomen van de beroemde beer in Windsor Gardens. Bezoekers belanden ook in Peru, waar de beer volgens het verhaal oorspronkelijk vandaan komt.

In de Paddington-beleving wordt toegewerkt naar het vieren van Marmalade Day Festival. Uiteindelijk laat de beer zelf zich ook zien voor een fotomoment. Elke zeveneneenhalve minuut kan een groep van maximaal dertig personen naar binnen. Men hanteert geen leeftijdsgrens.



Marmelade

De entreeprijzen zijn variabel, afhankelijk van de drukte. Op dit moment worden tickets voor het "multizintuiglijke interactieve avontuur" online verkocht voor 34 tot 49 pond per persoon, inclusief 1,75 pond boekingskosten. Dat komt neer op zo'n 40 tot 58 euro. Voor een sandwich met marmelade, het lievelingseten van Paddington, moet 4,50 pond betaald worden.



Het ontwikkelen van The Paddington Bear Experience nam drie jaar in beslag. Voor het project werkte The Path Entertainment Group samen met The Copyrights Group. De trekpleister is onderdeel van County Hall, waar bijvoorbeeld ook Sea Life, Shrek's Adventure en The Dungeon te vinden zijn. Reuzenrad London Eye staat ernaast. Er is een huurovereenkomst gesloten voor de komende vijftien jaar.



Kinderliteratuur

Beertje Paddington is een personage uit de Engelse kinderliteratuur. Hij verscheen voor het eerst in het boek A Bear Called Paddington, uitgebracht in 1958. In 2014 kwam de liveaction-film Paddington uit, drie jaar later gevolgd door Paddington 2. Deel drie - Paddington in Peru - draait komend najaar in de Britse bioscopen.