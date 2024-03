Europa-Park Erlebnis-Resort

Restaurantattractie Eatrenalin in Europa-Park krijgt speciale cocktailvariant

Europa-Park komt met een speciale beleving voor cocktailliefhebbers. De bekende restaurantattractie Eatrenalin wordt vanaf mei gebruikt voor een nieuwe ervaring: Eatrenalin Late Night. In plaats van een diner krijgen bezoekers verschillende cocktails voorgeschoteld, voor 135 euro per persoon.

Net als bij de reguliere Eatrenalin-ervaring, die minimaal 255 euro kost, worden gasten in bewegende stoelen door verschillende ruimtes met speciale effecten geleid. Europa-Park beschrijft het als "een multizintuiglijke reis door fascinerende werelden".

Waar het diner ruim twee uur duurt, wordt voor Eatrenalin Late Night zo'n negentig minuten uitgetrokken. In plaats van acht werelden krijgen bezoekers er vijf te zien. Naast drankjes zorgt men voor "eersteklas live-acts", zoals een geisha in het Aziatische gedeelte. Na de rit is het mogelijk om nog iets te drinken in de Eatrenalin-bar, waar een dj optreedt.



Vrijdagen en zaterdagen

Eatrenalin Late Night vindt voorlopig plaats op geselecteerde vrijdagen en zaterdagen. Er worden momenteel tickets verkocht tot half juli. Bij de prijs zijn vijf cocktails, enkele hapjes en een warm drankje in de bar inbegrepen. Men kan ook kiezen voor een alcoholvrije beleving. Eatrenalin bevindt zich naast themahotel Krønasår.