Movie Park Germany

Movie Park introduceert restaurant met all-you-can-eat-concept: Trattoria Hollywood

Eén van de restaurants in Movie Park Germany is de afgelopen maanden grondig gerenoveerd. Horecalocatie Pizza & Pasta, gelegen aan het einde van The Hollywood Street Set, heet voortaan Trattoria Hollywood. Het volledige interieur werd vernieuwd. Bezoekers mogen vanaf dit jaar voor één prijs twee uur onbeperkt eten en drinken.

Ze kunnen gebruikmaken van 250 overdekte zitplaatsen of een buitenterras. Het aanbod bestaat uit pizza, pasta, salades, snacks en frisdrank. Ook enkele alcoholische versnaperingen zijn bij de prijs inbegrepen. Volwassenen betalen 29,90 euro, voor kinderen vanaf 4 jaar moet 15,90 euro afgerekend worden.

Het restaurant werd ingericht in Amerikaans-Italiaanse stijl. De werkzaamheden zijn al gestart in de kerstperiode. Vanaf de seizoensstart op vrijdag 22 maart is het etablissement geopend als onderdeel van een testfase. "Om de operationele processen te optimaliseren", aldus Movie Park.



Verouderd

"We weten dat we tekortkomingen hebben op het gebied van eten en drinken en dat onze restaurants verouderd zijn", vult commercieel en creatief directeur Manuel Prossotowicz aan in een interview. "Daar moeten we iets mee." De verbouwing van Pizza & Pasta vormt een belangrijke stap in dat proces.