Movie Park Germany

Movie Park Germany presenteert Tom & Jerry 4D Experience in 2024

Movie Park Germany pakt dit jaar uit met een nieuwe beleving rond de wereldberoemde tekenfilmfiguren Tom & Jerry. In de 4D-bioscoop Roxy, gelegen in parkdeel The Hollywood Street Set, is in 2024 de Tom & Jerry 4D Experience te zien. Dat heeft het Duitse pretpark zojuist bekendgemaakt.

Voor de productie wordt samengewerkt met leverancier SimEx-Iwerks Entertainment. Het park "brengt een stukje nostalgie naar het grote scherm". "De twee vrienden en vijanden zijn vastbesloten om hun epische kat-en-muis-strijd voor eens en altijd te winnen en laten een spoor van verwoesting en vernieling achter, waar ze ook gaan."

Movie Park verwacht dat de 4D-film met de legendarische rivalen zowel populair zal zijn bij fans van oude tekenfilmklassiekers als jongere generaties. "De film drijft op humor en is, omdat er weinig dialoog wordt gebruikt, gemakkelijk te begrijpen voor alle nationale en internationale gasten."



Stuntshow

Naast de Tom & Jerry-ervaring besteedt Movie Park aandacht aan het entertainmentaanbod. Zo is men nog niet 100 procent tevreden over de stuntshow Operation Red Carpet, die vorig jaar in première ging. Het is de bedoeling om vanaf mei een nieuwe versie van de voorstelling te presenteren, met meer actie en minder filmbeelden.



Verder komen er nieuwe acts in de Warsteiner Saloon, bij Santa Monica Pier en op New York Plaza Stage. Achter vrijevaltoren The High Fall opent een nieuwe Candy Shop. Restaurant Pizza & Pasta wordt omgetoverd tot Trattoria Hollywood. Drie attracties gaan dicht: botsauto's Back at the Barnyard Bumpers, watercarrousel Pier Patrol Jet-Ski en 4D-simulator The Lost Temple.



Kassahuisjes

Tot slot krijgt het entreegebied een nieuw uiterlijk, dankzij het weghalen van enkele kassahuisjes. De kassa's zijn niet meer nodig omdat de meeste bezoekers hun tickets tegenwoordig online bestellen. "De vrijgekomen ruimte benadrukt nu het uitzicht op de boog bij de ingang en de skyline van Movie Park bij aankomst", staat in een persbericht.