Ouwehands Dierenpark Rhenen

Voor het eerst koala's in Nederland: Ouwehands Dierenpark opent themagebied Koalia

In Nederland zijn voor het eerst koala's te bewonderen. Ouwehands Dierenpark heeft vandaag het nieuwe gebied Koalia officieel geopend. Er wonen drie koala's, twee mannetjes en een vrouwtje, afkomstig uit San Diego Zoo in de Verenigde Staten.

De opening werd verricht door onder meer ecologe Sterrin Smalbrugge, dierentuindirecteur Robin de Lange en eigenaar Marcel Boekhoorn. Ook girlband Infinity was aanwezig. De dierentuin wilde naar eigen zeggen een stukje Australië naar Rhenen halen.

Bezoekers komen terecht in "een groene oase". Eerst passeren ze een hut van een ranger die zich inzet tegen bosbranden in het leefgebied van de dieren. Via een grot betreden ze een binnentuin van 170 vierkante meter. Daar bevinden zich de binnenverblijven van de wallaby's en koala's. In klimbomen is verwarming verwerkt.



Bedreigd

Het doel is om bij te dragen aan het behoud van de diersoort, zegt Ouwehands. In Australië is de koala geclassificeerd als bedreigd. De afgelopen jaren kwam de populatie onder druk te staan door bosbranden en overstromingen.