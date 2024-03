ZooParc Overloon

Nieuwe diersoort voor ZooParc Overloon: nevelpanters

De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon haalt nevelpanters binnen. In expeditiegebied Jangalee start eind deze maand de bouw van een nieuw verblijf voor de diersoort. Het onderkomen moet vóór de zomervakantie af zijn. In eerste instantie worden twee vrouwtjes verwelkomd.

Het park hoopt in de toekomst ook een man te ontvangen. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan het fokprogramma. Nevelpanters zijn kwetsbaar in het wild. Ze komen voor in Zuidoost-Azië. Hun leefgebied verdwijnt door bevolkingsgroei in landen als Cambodja en Maleisië.

Daarnaast worden bossen gekapt voor palmolieplantages. "Het wordt dan onmogelijk gemaakt voor de nevelpanters om te paren, want het leefgebied raakt versnipperd", legt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel uit. Nevelpanters leven solitair. Ze zoeken elkaar alleen op om voort te planten.



Krabbenhonden

Op de toekomstige locatie van de nevelpanters werden eerder krabbenetende wasberen gehouden, ook wel krabbenhonden genoemd. Zij verhuizen naar het Zuid-Amerikaanse themadeel Madidi. Het dierenpark, onderdeel van parkengroep Libéma, wil het oude Amazonegebied op den duur transformeren tot Jangalee.