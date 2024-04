Tropical Islands Resort

Waterpark Tropical Islands voegt 150 hotelkamers toe

Het bekende Duitse waterpark Tropical Islands is uitgebreid met 150 hotelkamers. Aan de oostzijde van de gigantische tropenhal verrees het nieuwe hotelcomplex Ohana, inclusief een uitgaansgedeelte met een restaurant, een bar en bowlingbanen. Het gaat om een investering van 30 miljoen euro.

Ohana werd opgetrokken in Polynesisch-Hawaïaanse stijl. De kamers hebben een oppervlakte van maximaal 36 vierkante meter. In totaal telt Tropical Islands nu vijfhonderd extra slaapplekken. "Het versterkt de positie van Tropical Islands als één van de grootste accommodatiefaciliteiten in Duitsland", meldt de bestemming nabij Berlijn.

Hotelgasten wandelen vanuit het complex direct de hal van het waterpark in. Op de begane grond bevindt zich Ohana Town, een entertainmentruimte van 800 vierkante meter met onder meer het Ohana Town Restaurant en de Ohana Town Bar.



Decor

De locatie is toegankelijk voor alle bezoekers. Ze kunnen er ook terecht voor zes bowlingbanen, karaoke, bordspellen, een sjoelbak, tafelvoetbal, een biljart en darts. Voor het decor werd het Belgische bedrijf KCC Entertainment Design ingeschakeld. Ook Eye-Opener Decors werkte mee aan het project.