Video: onderdelen van achtbaan gearriveerd bij nieuw pretpark Bommelwereld

Op de bouwplaats van het nieuwe Nederlandse attractiepark Bommelwereld zijn de eerste onderdelen van een achtbaan aangekomen. Het overdekte pretpark krijgt een rollercoaster van de Limburgse fabrikant Vekoma: De Bulderbaan. In een aflevering van een making-of-serie wordt getoond hoe de baan is ontwikkeld.

Daarvoor brengt Omroep Gelderland een bezoek aan de fabriek van de Limburgse firma Vekoma. Salesmanger Stefan Holtman laat niet alleen zien hoe de familieachtbaan ontworpen is, maar ook hoe de constructie is berekend op het gewicht van de karretjes. De trein weegt straks zo'n 3,5 ton.

De Bulderbaan wordt 257 meter lang en 12,5 meter hoog. Een bestaande Vekoma-achtbaan in een winkelcentrum in Indonesië diende als voorbeeld. De topsnelheid bedraagt 45 kilometer per uur. Op een eerste tekening oogde de attractie rood, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om de rail lichtblauw te maken.



Torens

Verder brengt de ruim negentien minuten durende aflevering de vorderingen op het bouwterrein in beeld. Een kasteel, dat de entree, een museum en een theater gaat huisvesten, staat al grotendeels overeind. Via een eregalerij wandelen bezoekers straks richting de grote attractiehal. Volgende maand worden enkele grote torens geplaatst. Daarna start de opbouw van de attracties en decoraties in de hal.