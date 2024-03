Walibi Holland

Terug van weggeweest: grote wereldbol bij entree Walibi Holland

Walibi Holland heeft een object uit vervlogen tijden teruggebracht. Bij de ingang van het pretpark in Biddinghuizen staat vanaf dit seizoen weer een grote wereldbol, net als in het verleden. Het decorstuk stamt uit de tijd van Six Flags Holland. In 2011 werd de bol weggehaald.

Decoratie- en ontwerpbedrijf Jora Vision, dat destijds verantwoordelijk was voor het opknappen van de entree, nam het gevaarte over. Jarenlang stond de wereldbol bij het kantoor van Jora Vision in het Zuid-Hollandse Rijnsburg. Nu is de globe teruggekeerd naar Walibi, in een nieuw jasje.

Net als voorheen staat het decorelement bovenop de fontein voor de entreepoort. Voorheen was de bol bronskleurig. Voortaan oogt de blikvanger donkerblauw. Er zijn felrode letters op geplakt die samen de naam van het park vormen. Uiteindelijk moet de bol ook gaan draaien, net als in het verleden.























