Movie Park Germany

Movie Park Germany overweegt stalen rail voor houten achtbaan The Bandit

Krijgt de houten achtbaan van Movie Park Germany over een tijdje een stalen rail? Het Duitse pretpark overweegt verschillende scenario's voor de toekomst van de beruchte rollercoaster The Bandit. Eén daarvan is het installeren van een zogeheten titan track.

Dat is een stalen rail, afkomstig van de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International. Een klein deel van houten achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is onlangs voorzien van titan track. Dat ziet Movie Park ook wel zitten, zegt commercieel en creatief directeur Manuel Prossotowicz in een interview op YouTube-kanaal Ride Review.

The Bandit is berucht vanwege de zeer pijnlijke en oncomfortabele ritjes. "Natuurlijk is-ie ruw, dat weten we", aldus Prossotowicz. "Maar we houden het in de gaten, we meten het echt dagelijks, we hebben permanent contact met de keuringsinstantie." Voorlopig kan de attractie geopend blijven. Het is nog steeds de populairste attractie in het park, weet de directeur.



Winter

Elke winter wordt 120 tot 150 meter van de baan vernieuwd. Dat gebeurt vooralsnog gewoon met hout. Twee gerenommeerde fabrikanten zijn in staat om een stalen rail toe te voegen aan houten achtbanen: Great Coasters International en Rocky Mountain Construction. "Die hebben wij allebei al gesproken", onthult Prossotowicz.



"Natuurlijk denken we na over wat er allemaal mogelijk is. Titan track is voor deze situatie ons favoriete systeem. Andere parken die dat hebben toegepast, hebben daar nu de eerste goede ervaringen mee." Of The Bandit daadwerkelijk een hybride achtbaan zal worden, is nog niet zeker. "Het kan een optie zijn als de reguliere retrack niet meer werkt of als de achtbaan echt op is. De vraag is: wanneer?"



Eengezinswoning

Op dit moment is Prossotowicz vooral blij dat Movie Park jaarlijks geld krijgt van eigenaar Parques Reunidos om een deel van het hout te vervangen. "Ik kan alleen zeggen dat je met het bedrag dat we hier investeren een kleine eengezinswoning kunt kopen. Men moet realiseren hoeveel budget we erin steken."