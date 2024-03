Movie Park Germany

Directeur Movie Park droomt van platgooien Santa Monica Pier: 'Staat op wensenlijst'

Het themagebied Santa Monica Pier in Movie Park Germany is waarschijnlijk geen lang leven meer beschoren. Commercieel en creatief directeur Manuel Prossotowicz hoopt dat het parkdeel binnen afzienbare tijd platgewalst kan worden, zodat ruimte ontstaat voor iets volledig nieuws. Een termijn is nog niet bekend.

Dat vertelt Prossotowicz in een videoreportage van YouTube-kanaal Ride Review. "Ik moet zeggen dat Santa Monica Pier niet ons favoriete gebied in het park is", aldus het openhartige directielid. "We weten dat er dringend een opknapbeurt nodig is. Onze wens is om het volledig plat te gooien en er iets nieuws te bouwen."

Daar is uiteraard een fors budget voor nodig vanuit eigenaar Parques Reunidos. "Dat hebben we nu nog niet." Als eerste stap werd de watercarrousel Pier Patrol Jet-Ski deze winter alvast verwijderd. De levenscyclus was volgens Prossotowicz ten einde: broodnodig onderhoud zou te kostbaar worden.



Facelift

De komende tijd bekijkt Movie Park hoe het gebied nog wat geoptimaliseerd kan worden voordat de bulldozers eraan te pas komen. "Maar eigenlijk is wat make-up niet genoeg. Er moet echt een complete facelift plaatsvinden. Het staat op onze wensenlijst."



Eerst wordt gefocust op de verbouwing van 4D-simulator The Lost Temple. Die attractie krijgt voorrang omdat het een belangrijke blikvanger is in het entreegebied.



Lethal Weapon Pursuit

Santa Monica Pier opende in 2007 als de vervanger van de achtbaan Cop Car Chase, die oorspronkelijk Lethal Weapon Pursuit heette. Het themagedeelte werd gebaseerd op de gelijknamige pier in de Amerikaanse staat Californië. Er staan een draaiend schommelschip, een reuzenrad, een disk'o coaster, een brandweermolen en een zweefmolen.