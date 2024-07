Efteling

Opdracht Wie is de Mol? speelt zich af in de Efteling

Een opdracht in het populaire tv-programma Wie is de Mol? is opgenomen in de Efteling. Het Kaatsheuvelse sprookjespark komt voorbij in de vijfde aflevering van een een speciale streaming-editie, die momenteel wordt uitgezonden op NPO Start. Daarin gaan de kandidaten nietsvermoedend naar het Aziatische land Oman.

In aflevering vijf zijn nog zeven deelnemers over. Zij maken een dromedaristocht door woestijngebied Wahiba Sands, waar ze een sprookjesboek moeten samenstellen door vragen te beantwoorden en puzzels op te lossen. Bij de tweede halte verschijnt midden in de woestijn plotseling een rode telefooncel.

Na het ontvangen van een telefoonnummer krijgen de kandidaten een willekeurige Nederlandse vrouw aan de lijn, die geen idee heeft met wie ze aan het bellen is. Even later blijkt ze zich te bevinden op het plein bij Fata Morgana in de Efteling, waar zo'n zelfde telefooncel is neergezet.



Souvenirwinkel

Efteling-bezoekers konden de groep in Oman helpen door enkele vragen te beantwoorden: wat is geld in het Arabisch, hoeveel smaken heeft horecapunt de Oase, hoeveel schalen hangen op de gevel van souvenirwinkel De Bazaar en wat staat er op de hoogste toren van het paleis? De eerste paar vragen leverden 250 en 350 euro op, de laatste bleek te lastig.



In de uitzending komt naast de muziek van Fata Morgana ook de soundtrack van De Vliegende Hollander voorbij. Het filmen vond plaats op maandag 22 januari 2024, tussen 11.00 en 15.30 uur. Er verschenen destijds beelden van op social media, maar toen was nog niet duidelijk voor welk programma de opnames bedoeld waren.















































De opnames