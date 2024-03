Walibi Belgium

Walibi Belgium lanceert nieuwe website

De officiële website van Walibi Belgium is in een nieuw jasje gestoken. Wie naar walibi.be surft, treft sinds deze week een nieuw ontwerp aan. Het bijgewerkte design oogt moderner en overzichtelijker dan voorheen, met grote foto's en knoppen. Ook de ticketshop werd vernieuwd.

Op de homepage prijkt voortaan een promotievideo van het park. De veertig attracties zijn onderverdeeld in de categorieën Thrills, Family en Kids. Een apart gedeelte staat in het teken van "adembenemende evenementen". Daar worden twee nieuwe events vermeld: Ghostbusters-activiteiten bij de seizoensstart en Summer Weekends in juli en augustus.

De Nederlandstalige versie van de website bevat nog wel een hoop fouten. Verschillende teksten zijn niet bijgewerkt, enkele links werken nog niet en de ticketshop is momenteel alleen beschikbaar in het Frans. Naar verwachting worden die problemen de komende dagen en weken verholpen.