Walibi Belgium viert nieuwe Ghostbusters-film met speciaal entertainment

Walibi Belgium staat in het paasweekend in het teken van een nieuwe Ghostbusters-film. Het pretpark zorgt van zaterdag 30 maart tot en met maandag 1 april voor speciaal entertainment om de release van Ghostbusters: Frozen Empire kracht bij te zetten.

Ghostbusters: Frozen Empire ging afgelopen week in première in België. In de Nederlandse bioscopen draait de film vanaf donderdag 4 april. Het verhaal gaat over nieuwe en oude spokenjagers die moeten samenwerken om New York te beschermen en de wereld te behoeden voor een tweede ijstijd.

Walibi Belgium huisvest "interactieve belevingen" rond de vijfde Ghostbusters-film op het plein voor houten achtbaan Loup-Garou, ook wel bekend als de Weerwolf. "Bezoekers worden ondergedompeld in de wereld van de film dankzij een meeslepende ervaring van drie minuten", vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Voor de actie wordt samengewerkt met Sony Pictures, de distributeur van de film. Het gratis entertainment is beschikbaar van openingstijd tot sluitingstijd, dus van 10.00 tot 18.00 uur.