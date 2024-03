Familiepark Mondo Verde

Minister vindt attractieparken niet geschikt voor houden van wilde dieren

Nederlandse attractieparken zouden geen wilde dieren moeten houden. Dat laat demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Adema reageert daarmee op commotie die is ontstaan rond het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde.

In Mondo Verde, gelegen in Landgraaf, worden onder meer leeuwen, tijgers, wolven, kamelen en panters gehuisvest. Sommige verblijven bevinden zich pal naast luidruchtige attracties, zoals een achtbaan en botsauto's. Volgens de PvdD is daardoor sprake van onnodige stress en angst bij de dieren. Ook Adema vindt het geen goede omgeving.

"Dierentuinen moeten zich richten op de dieren, conservatie en educatie", aldus de minister. "Een focus op vermaak van bezoekers, bijvoorbeeld door de bouw van attracties, sluit niet aan bij de maatschappelijke taak van dierentuinen."



Natuurlijke leefomgeving

Voor de dieren zelf zijn de attracties ook geen pretje. "Bovendien vind ik een attractiepark geen geschikte omgeving voor wilde dieren, dit staat namelijk haaks op het nabootsen van een natuurlijke leefomgeving voor de dieren." Het concept van de Limburgse trekpleister kan dan ook niet op goedkeuring rekenen van Adema.



Het dierenwelzijn in Mondo Verde ligt de laatste tijd onder een vergrootglas. Uit informatie van het ministerie blijkt dat er de afgelopen jaren sprake was van meerdere misstanden en overtredingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beraadt zich momenteel op vervolgstappen naar aanleiding van een recent inspectierapport.



Dubbele achtbaan

Het bekendste Nederlandse park dat dieren combineert met mechanische attracties is Wildlands Adventure Zoo Emmen. Daar zijn onder meer een dubbele achtbaan en een simulator te vinden, maar daar krijgen de dieren weinig van mee. GaiaZoo nam onlangs afscheid van een interactieve takeltoren. Apenheul verwijderde een carrousel.



Minister Adema liet zich vorig jaar al kritisch uit over een ander dierenpark, namelijk het Dolfinarium in Harderwijk. Dat park zou volens hem eigenlijk moeten sluiten omdat men zich momenteel niet houdt aan de regelgeving.