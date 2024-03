Bobbejaanland

Bobbejaanland onthult: dit gaat er veranderen bij overdekte achtbaan Revolution

Bobbejaanland is druk bezig met het opknappen van de klassieke overdekte achtbaan Revolution. De rit zelf blijft grotendeels bij het oude, maar het Vlaamse pretpark voert ook veel opvallende veranderingen door. Zo krijgen de ingang, de wachtrij en het station een nieuw uiterlijk. Verder komen er nieuwe licht- en geluidseffecten.

De rij wordt verlegd en de thematiek wordt verbeterd, vertelt commercieel en creatief directrice Peggy Verelst in een making-of-video. Men bedacht een nieuw verhaal om de geliefde attractie beter aan te laten sluiten bij het omliggende themadeel Adventure Valley. Bezoekers treffen in de jungle van het fictieve Zuidoost-Aziatische land Khyonesia een mysterieus depot aan.

Daar wordt in het diepste geheim gewerkt aan een revolutionaire tijdmachine, legt grafisch vormgever Maxim Selis uit. Het station is volledig gestript, grondig schoongemaakt en vervolgens opnieuw geschilderd. Bij de vernieuwde ingang komt het nieuwe logo van de attractie te hangen.



Controleruimte

In het trappenhuis verschijnt een grote machinekamer. Daarnaast realiseert men een nieuwe controleruimte, waar de tijdmachine als het ware wordt aangestuurd. Bobbejaanland stak zo'n 1 miljoen euro in het onderhoudsproject. Op zaterdag 30 maart gaat het park weer open.