Familiepark Mondo Verde

Veel problemen met dierenwelzijn in Limburgs attractiepark Mondo Verde: verschillende overtredingen

Bij het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde is sprake van een patroon van misstanden en overtredingen. De dierentuin in Landgraaf werd afgelopen jaren regelmatig gecontroleerd door de overheid. Daarbij kwamen veelvuldig problemen aan het licht, blijkt uit informatie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In december stelde de Partij voor de Dieren (PvdD) Kamervragen aan het ministerie naar aanleiding van een publicatie op Looopings: een artikel met verontrustende foto's van dierenverblijven in Mondo Verde. Dierentuinliefhebbers en dierenactivisten trokken aan de bel. De PvdD wilde vervolgens van de minister weten hoe het gesteld was met de leefomstandigheden in het park.

Mondo Verde is de afgelopen vijf jaar vijf keer gecontroleerd op het gebied van dierentuinregelgeving. "Tijdens de inspecties zijn verschillende overtredingen geconstateerd", schrijft minister Piet Adema. Dat betrof het tentoonstellen van diersoorten zonder vergunning, het niet voldoen aan voorschriften en overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, veiligheid en registratie.



Dierenarts

"Hierbij zijn een last onder dwangsom en drie schriftelijke waarschuwingen gestuurd." Verder vonden in 2021 en 2022 specifieke controles plaats gericht op het dierenwelzijn. Bij de eerste controle bleek dat een dier overgebracht moest worden naar een dierenarts. Ook in 2022 kwam een overtreding met betrekking tot dierenwelzijn aan het licht. "Mondo Verde heeft dit na de inspectie hersteld."







Op de veelbesproken foto's stonden onder meer de verblijven van de wolven en kamelen. Minister Adema geeft aan dat Mondo Verde op dit moment helemaal geen vergunning heeft voor het tonen van kamelen in het betreffende onderkomen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat om die reden ingrijpen.



Achter de schermen

En de wolven? Toen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onlangs poolshoogte kwam nemen, verbleven de wolven achter de schermen. Er vinden namelijk werkzaamheden plaats in het reguliere wolvenverbijf. Voordat de wolven opnieuw vóór de schermen tentoongesteld kunnen worden, zal de RVO het verblijf opnieuw moeten goedkeuren.



Andere bevindingen van de NVWA zijn opgenomen in een inspectierapport, dat doorgestuurd is aan de RVO. Die bekijkt momenteel of er ingegrepen moet worden. "Wanneer uit bovengenoemd inspectierapport blijkt dat er overtredingen zijn geconstateerd, zullen maatregelen worden genomen."







Rechtszaak

In het verleden is het uitbreiden van de dierentuinvergunning van Mondo Verde meermaals afgewezen. In 2020 ging het om het houden van panters. "Deze aanvraag is afgewezen omdat in het verblijf onvoldoende rust- en schuilplaatsen voor de dieren aanwezig waren." Er moest een rechtszaak aan te pas komen.



Pas na het creëren van een extra verblijf kon de aanvraag alsnog goedgekeurd worden. In 2022 werd een aanvraag met betrekking tot brilkaaimannen - een krokodillensoort - afgewezen. Het verblijf was niet geschikt voor de dieren, waarna ze door Mondo Verde uit de collectie zijn gehaald.



Dierentuinvergunning

Minister Adema durft nog niet te zeggen of de dierentuinvergunning van Mondo Verde ingetrokken gaat worden. "Ik neem de signalen over dierenwelzijnsproblemen binnen dierentuinen serieus. De maatregelen die genomen worden zijn maatwerk." Hoe de toekomst van het Limburgse dierenpark eruitziet, zal afhangen van de nieuwe inspectieresultaten waar de RVO zich over zal buigen.



Mondo Verde-directeur Klaas van der Honing liet eerder weten verbaasd te zijn dat zijn park aan de schandpaal wordt genageld. "We doen er alles aan om het zo goed mogelijk te doen voor onze bezoekers en hebben het goed voor met de dieren die we hebben", zei hij in december. "Je denkt dat je goed bezig bent en dan worden er opeens Kamervragen en raadsvragen gesteld."