Disneyland Paris

Britse toerist (52) toont geslachtsdeel in pendelbus Disneyland Paris

De Franse politie heeft een 52-jarige Britse man aangehouden naar aanleiding van een merkwaardig voorval in een Disney-bus. De vijftiger zou in een pendelbus tussen Disneyland Paris en de omliggende hotels filmpjes van zijn penis hebben getoond aan een 9-jarig meisje.

Dat meldt de Franse krant Le Parisien. Het slachtoffer vertelde huilend aan haar vader wat er gebeurd was, waarna een opstootje ontstond tussen de Fransman en de Britse toerist. Toen de politie arriveerde, was de Brit druk bezig om beelden te verwijderen van zijn mobiele telefoon.

In het bijzijn van de politie gaf de man uiteindelijk toe wat hij gedaan had, maar met een opvallende uitleg: hij zou de video's getoond hebben om ervoor te zorgen dat het meisje stopte met staren. De dader werd in politiehechtenis geplaatst, terwijl agenten zijn hotelkamer doorzochten.



Gevangenisstraf

Het incident vond plaats op dinsdag 30 januari, rond 20.15 uur. Deze week is de Brit, woonachtig in de buurt van Birmingham, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar.



De man wordt ook geregistreerd als zedendelinquent. Daarnaast moet hij twee schadevergoedingen betalen: 2000 euro voor morele schade en 372 euro voor materiële schade.