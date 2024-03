Walibi Belgium

Foto's: grote bouwput in Walibi Belgium vanwege komst nieuwe achtbaan

Een groot deel van Walibi Belgium ligt momenteel overhoop. In 2025 wil het attractiepark in Waver het vijftigjarig jubileum vieren met een nieuw themagebied en een nieuwe achtbaan. Daarvoor zijn de werkzaamheden al begonnen. Het hart van het park is dit seizoen een bouwput.

Bezoekers komen op meerdere plaatsen schuttingen en hekken tegen. Een enorme vijver werd drooggelegd. Op die plek zal uiteindelijk de nieuwe coaster verrijzen. Het gaat om een 15 meter hoge lanceerachtbaan zonder inversies. De attractie, gefabriceerd door het Duitse bedrijf Gerstlauer, krijgt een haventhema.

Het wordt één van de drie blikvangers in het nieuwe themadeel Dock World, samen met katapultachtbaan Psyké Underground en waterbaan Flash Back. Als voorbode op de vernieuwingen introduceerde Walibi dit jaar alvast een nieuwe trein bij Psyké Underground.



Gold River Adventure

Een attractie uit 1978 zal de transformatie niet overleven: van boottocht Gold River Adventure bleven alleen de loopbrug en de draaischijf over. De overige omliggende attracties, waaronder familieachtbaan Tiki-Waka, blijven tijdens de bouwactiviteiten gewoon operationeel.