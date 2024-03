Legoland Billund Resort

Legoland combineert Duplo en Peppa Pig in nieuw themagebied

Het originele Legoland-themapark in Denemarken heeft een nieuw parkdeel geopend voor kinderen. Daarin worden de personages uit de wereldberoemde animatieserie Peppa Pig uitgebeeld als figuren van speelgoedmerk Duplo.

Onlangs verschenen al Duplo-sets in Peppa Pig-thema. Nu kunnen kinderen er ook in het groot mee spelen. Het gebied van 1500 vierkante meter bestaat uit een speeltuin, fotopunten en een poppentheater, waar vier tot zes keer per dag een show wordt vertoond.

Legoland-directeur Christian Woller noemt het een "unieke combinatie van twee grote kindermerken". "Dat maakt dit iets heel bijzonders." Legoland is eigendom van Merlin Entertainments. In verschillende andere Merlin-parken zijn al langer Peppa Pig-gedeeltes te vinden.