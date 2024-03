Europa-Park Erlebnis-Resort

VR-achtbaan Europa-Park in het teken van The Phantom of the Opera

Bezoekers van Europa-Park kunnen vanaf komend voorjaar kiezen voor een achtbaanbeleving rond The Phantom of the Opera. De virtualreality-versie van de overdekte rollercoaster Eurosat komt in het teken te staan van het wereldberoemde Franse griezelverhaal. Dat is toepasselijk, want Eurosat ligt in het Franse themadeel van Europa-Park.

De afgelopen jaren draaide de VR-ervaring om de sciencefictionfilm Valerian and the City of a Thousand Planets. Vandaag presenteert het Duitse attractiepark een zwart-wit-videotrailer van de vervanger. De beelden zijn opgenomen in het park en in het Franse Théâtre Municipal de Colmar, gelegen in de buurt van de Duitse grens.

"Het mysterie en de intrige van dit aangrijpende liefdesverhaal, gekoppeld aan de sensatie van een achtbaanrit, kun je nu van dichtbij beleven", laat men weten. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden, voor 7 euro per persoon. De reguliere versie van Eurosat, zonder VR-headsets, is gewoon gratis te bezoeken.



Andrew Lloyd Webber

The Phantom of the Opera werd geschreven door Gaston Leroux. Andrew Lloyd Webber maakte er in 1986 een musical van. Het verhaal speelt zich af in Parijs. Een mysterieuze en verminkte man, die bekendstaat als de Phantom, terroriseert een operahuis. Hij wordt verliefd op Christine Daaé, een jonge zangeres die hij als zijn protegé beschouwt.



Het is niet voor het eerst dat Europa-Park samenwerkt met The Phantom of the Opera. Eind 2022 vormde de musical al de basis voor een tijdelijke VR-attractie in een grote koepel in het Griekse themadeel, de Traumzeit-Dome. Bezoekers kregen de opdracht om de operazangeres te bevrijden uit de geheime schuilplaats van het spook.