Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert beeld van luguber personage uit spookhuis Phantom Manor

Fans van spookhuis Phantom Manor in Disneyland Paris worden op hun wenken bediend. In het Disney-resort is vanaf vandaag een nieuw beeld verkrijgbaar gebaseerd op een personage in de griezelige attractie. Er zijn achthonderd exemplaren gemaakt.

Het gaat om de lugubere ticketverkoper in Phantom Canyon, één van de laatste scènes in de darkride. Disney noemt hem de Station Master. Hij bevindt zich tegenover de burgemeester van het cowboystadje, waar eind vorig jaar al een beeld van verscheen.

In 2022 werd nog een beeld uitgebracht van het exterieur van het spookachtige landhuis. De bijzondere souvenirs zijn ontworpen door kunstenaarsduo Kevin Kidney en Jody Daily.



159 euro

Het nieuwe beeld wordt voor 159 euro verkocht bij Thunder Mesa Mercantile Building en Harrington's Fine China & Porcelains in het Disneyland Park en The Disney Gallery in Disney Village, zolang de voorraad strekt.