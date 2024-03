Movie Park Germany

Amerikaans tv-bedrijf bepaalt wat Movie Park moet opknappen in Nickelodeon-gebied

Movie Park Germany heeft de afgelopen maanden verschillende attracties in het Nickelodeon-themagebied vernieuwd. Daar zit een bijzondere reden achter. Het Duitse pretpark krijgt van de eigenaar van Nickelodeon te horen wat er precies opgeknapt moet worden. Dat onthult commercieel en creatief directeur Manuel Prossotowicz in gesprek met YouTube-kanaal Ride Review.

Voor het gebruik van het Nickelodeon-merk heeft Movie Park een contract met de Amerikaanse tv- en filmgigant Paramount Global, voorheen Viacom. "Zo'n licentiehouder heeft natuurlijk een idee hoe zijn merken gepresenteerd moeten worden", legt het directielid uit. Daarom is er een jaarlijks programma voor "kwaliteitswaarborging".

Vertegenwoordigers van Paramount komen één keer per jaar naar Movie Park. "Ze kijken een beetje rond en zeggen dan: dit kan niet, dat kan niet, dit moet je veranderen." Dit keer kwamen daar twee belangrijke verbeterpunten uit: SpongeBob-achtbaan Ghost Chasers en Backyardigans-achtbaan Mission to Mars moesten geverfd worden. En zo geschiedde.



Frisser

Er is gekozen voor onderhoudsvriendelijke kleuren. Mission to Mars werd bordeauxrood in plaats van lichtblauw, terwijl Ghost Chasers nu donkerpaars in plaats van lichtpaars oogt. "Alles ziet er weer frisser en mooier uit en daar ben ik blij mee", aldus Prossotowicz.



Nog niet alle werkzaamheden zijn gereed. Bij Ghost Chasers mist nog een nieuwe achterwand. In plaats van een schildering kiest Movie Park voor een bedrukt zeil, bestand tegen zonlicht. Daarvoor wordt hetzelfde systeem toegepast als bij de recent vernieuwde façade van waterbaan Terra Magma in zusterpark Bobbejaanland.



Klachten

Eerder werd al duidelijk dat de botsauto-attractie Back at the Barnyard Bumpers moet wijken voor een overdekt podium. Bijkomend voordeel is dat de shows met de personages van SpongeBob en PAW Patrol komende zomer ook door kunnen gaan wanneer het regent. Voorheen ontving Movie Park veel klachten als voorstellingen geschrapt moesten worden door de weersomstandigheden, zegt Prossotowicz.



Een andere wijziging in het Nickelodeon-gedeelte is de naam: in plaats van Nickland wordt het parkdeel nu NickelodeonLand genoemd. De officiële spellingswijze is nickelodeonLAND, een combinatie van kleine letters en hoofdletters.