Lollige Efteling-medewerkers sorteren auto's op kleur

Medewerkers van de Efteling hebben zich vandaag van hun creatiefste kant laten zien op het parkeerterrein. Personeelsleden besloten vanochtend om de auto's van alle arriverende bezoekers te sorteren op kleur.

Gele, groene, witte, rode, blauwe, grijze en zwarte wagens werden door de aanwezige parkeerwachters bij elkaar gezet. Zo ontstond een kleurenpatroon per rij, blijkt uit een luchtfoto van dronevlieger Nick Ringelberg.

Er was geen specifieke reden voor de ludieke actie, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Onze collega's vonden het gewoon leuk om te doen", legt hij uit. "En gasten reageren er positief op."



Doorgestuurd

Een aanzienlijk deel van de parkeerplaats bij de entree is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Op drukke dagen worden bezoekers daarom ook doorgestuurd naar P2, even verderop. Op rustige dagen als vandaag is dat niet nodig. De Efteling vraagt 12,50 euro voor een parkeerplek.