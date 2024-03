Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt details over nieuwe Alice in Wonderland-stuntshow

In Disneyland Paris is komend voorjaar een nieuwe stuntshow te zien die in het teken staat van Alice in Wonderland. Vandaag deelt Disney verschillende concepten en de officiële titel: Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland. Muziek wordt gecombineerd met acrobatiek.

Men heeft het klassieke verhaal in een nieuw jasje gestoken. Toeschouwers kunnen zich opmaken voor een heuse "battle of the bands": een pop- en rockgevecht tussen Alice en de Hartenkoningin. "Bekijk Wonderland op een totaal andere manier", aldus Disney. "Hoe gekker hoe beter in deze doldwaze show."

En daar blijft het niet bij. "Acrobaten en BMX-rijders tarten de wetten van de zwaartekracht met hun grensverleggende, hoogvliegende trucs." Er zijn twee verschillende eindes mogelijk. Het publiek mag daarover meebeslissen. "Help de Gekke Hoedenmaker met het opvoeren van de finale naar keuze."



Theater of the Stars

De voorstelling wordt vertoond in de grote showarena in het Walt Disney Studios Park, gelegen achter Marvel-gebied Avengers Campus. Eerder was daar Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular gevestigd. Voortaan draagt de openluchtlocatie de naam Theater of the Stars.