Attractiepark Toverland

Toverland na sluitingstijd open als escape room: grootste van Europa

Toverland wordt komende maand omgetoverd tot de grootste escape room van Europa. Na sluitingstijd gaat het Limburgse attractiepark open voor een spannende Escape Experience, waarbij deelnemers in de rol van beveiligers kruipen. Niet iedereen kan meedoen: het betreft een eenmalige winactie.

De gelegenheidsbeveiligers krijgen de opdracht om het pretpark van 20 hectare te bewaken. Ze zullen echter merken dat Toverland na zonsondergang niet verlaten is. "Er gebeuren onverklaarbare dingen." Aan de aanwezigen de taak om ter plekke een mysterie te ontrafelen.

"De beveiligingsronde mondt dan ook uit in een spannend avontuur vol codes, raadsels en puzzels." Toverland belooft een "zenuwslopende en zinderende avond". De beleving wordt bewust exclusief gehouden. "Daarom bieden we de Escape Experience slechts twee avonden aan", zegt marketingmanager Bart Jaspers.



Teams

De twee uur durende ervaring vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 april. Een groep genodigden krijgt op woensdag 10 april alvast een voorproefje. Teams kunnen bestaan uit vier tot zes personen. Ze starten tussen 19.30 en 01.00 uur.



Aanmelden is tot en met zondag 31 maart mogelijk via toverland.com/escape. Er zijn geen kosten aan verbonden. De avond wordt afgeraden voor personen onder 12 jaar. Prijswinnaars moeten volgens Toverland sterk in hun schoenen staan. "Ze moeten niet terugdeinzen voor een attractiepark gehuld in duisternis."



Waalwijk

Voor de Escape Experience werkt Toverland samen met Epic Escape Waalwijk, het bedrijf van Roy Monden en Maurice de Zeeuw. De Zeeuw werd al eerder door het park ingeschakeld voor onder meer de podcastserie Betoverd en de vuurwerkshow tijdens de Halloween Nights.