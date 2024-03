Plopsaland De Panne

Plopsaland presenteert dwergencast van Studio 100-musical Sneeuwwitje

Plopsaland De Panne laat de zeven dwergen in de sprookjesmusical Sneeuwwitje spelen door kleine mensen. Studio 100 selecteerde daarvoor acteurs Edwin Alofs, Andy Herd, Kyle Herd, Sharon van Lieshout, Paul Monaghan, Erwan Seyeux en Terrence Weijnschenk. Dat heeft het Vlaamse pretpark zojuist bekendgemaakt.

Alofs was vorig jaar nog te zien in de show van Eddie de Clown tijdens de Halloween Fright Nights van Walibi Holland. Acteur en radiopresentator Manu Van Acker maakt zijn musicaldebuut als lakei. Hij begon zijn carrière ooit als Plopsa-mascotte.

Eerder werd al duidelijk dat Ianthe Tavernier de titelrol op zich neemt, met prins Michiel De Meyer aan haar zijde. De boze koningin wordt afwisselend gespeeld door Karen Damen en Ruth Beeckmans. De castleden werden vandaag gepresenteerd in het attractiepark.



Première

Studio 100-directeur Gert Verhulst noemt de cast "even betoverend als het verhaal zelf". De familiemusical gaat op zondag 30 juni in première. Vervolgens is de show de hele zomer exclusief te zien in het Plopsa Theater van Plopsaland De Panne. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden. Gasten van het Plopsa Hotel krijgen gratis toegang.