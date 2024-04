Attractiepark Toverland

Toverland vernieuwt parkshow Aqua Bellatores: 65 meter lange zipline

De start van het zomerseizoen betekent voor Toverland ook de terugkeer van de openluchtvoorstelling Aqua Bellatores. Net als vorig jaar kunnen bezoekers in entreegebied Port Laguna kijken naar een spektakelshow met stunts en watereffecten. Er is een nieuw element aan toegevoegd.

De leider van de slechteriken, de zogeheten watermagiërs, arriveert voortaan op het podium via een 65 meter lange zipline. De kabelbaan start op het dak van de vuurtoren Solaris, op bijna 10 meter hoogte. Verder bleef de productie grotendeels ongewijzigd.

Voor Aqua Bellatores ontwikkelde de Brabantse firma Create een gedetailleerd decor met kleurrijke havenhuisjes. Daarin zijn 32 watervallen verwerkt. Het podium is 7 meter hoog, 12 meter diep en 25 meter breed. Hoogtepunt is een vloedgolf van 10.000 liter water die over het decor wordt uitgestort. De show draait dagelijks tot en met zondag 25 augustus.



Ticketactie

Ter gelegenheid van de officiële seizoensstart keerde ook een speciale ticketactie terug. Net als voorgaande jaren krijgen Toverland-bezoekers bij aankoop van een entreekaart een gratis toegangskaart voor winterseizoen Winter Feelings. De actie loopt tot en met zondag 30 juni.