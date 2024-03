Efteling: Danse Macabre

Mysterieuze dirigent krijgt eigen standbeeld bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

In de wachtrij van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre passeren bezoekers straks een standbeeld van een raadselachtige dirigent. Dat onthult de Efteling in een nieuwe making-of-video op YouTube. Volgens het verhaal achter de attractie verdween dirigent Joseph Charlatan lang geleden tijdens een internationaal muziekconcours.

Dat vond op 13 oktober 1876 plaats in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel, zoals het middeleeuwse bouwwerk wordt genoemd. Charlatan werd gevraagd om de Danse Macabre te spelen, het bekende muziekstuk van Camille Saint-Saëns. Het liep niet goed af. Hij overleed, samen met alle orkestleden.

In de wachtrij passeren Efteling-bezoekers een kerkhof met een mausoleum. Daar komt een levensgroot bronzen beeld van Charlatan te staan, ontworpen door Jeroen Verheij. Decorateur Patrick van den Nieuwenhuizen werkt momenteel aan een kleimodel, dat later met behulp van een siliconenmal wordt omgezet in polyester.



Vleermuizen

In de YouTube-video worden ook andere bewoners van Danse Macabre onthuld, zoals vleermuizen en skeletten. Uitvergrote versies van de waterspuwers uit het verdwenen Spookslot zullen fungeren als plafonddragers.















Verder is te zien dat men werkt aan een animatronic van het zwarte katje, dat in veel uitingen rond Danse Macabre terugkomt. Welke rol het dier in het verhaal zal spelen, is nog niet duidelijk.



Stanley Burleson

De ruim acht minuten durende video wordt van commentaar voorzien door een mysterieuze stem die claimt dat Danse Macabre zijn huis is. Hij noemt het een "huis der nachtmerries en deliriums" en "mijn tempel". "Daar waar de sterfelijke wereld definitief vaarwel wordt gezegd." De voice-over werd ingesproken door musicalacteur Stanley Burleson.