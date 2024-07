CanevaWorld Resort

Nieuwe attractie in Italiaans pretpark: bezoekers komen terecht in rampenfilms

De nieuwste attractie van het Italiaanse pretpark Movieland draait om rampenfilms. Bezoekers die een ritje maken in Disaster: The Blockbuster Tour wanen zich op de sets van Hollywood-blockbusters als Jaws, King Kong en Twisters. Ze nemen plaats in grote bussen voor een twintig minuten durende tocht langs fysieke en digitale decors.

Afgelopen weekend vond de officiële opening plaats. Daarbij nam directeur Fabio Amicabile zelf plaats achter het stuur van één van de bussen. Het park spreekt over "een buitengewone ervaring voor filmliefhebbers". "Het publiek zal deel uitmaken van de filmscènes, waar ze volledig in ondergedompeld worden."

De rit leidt passagiers onder meer langs een helikopter met een watereffect, een gigantische King Kong-animatronic, een mysterieuze tempel en een horrorhuis. In een grote schuur bevindt zich een gigantisch led-scherm waarmee een tornado wordt nagebootst.



Shark Park

Daarna komt de bus terecht in Shark Park: een combinatie van Jurassic Park en Jaws, waar een moordzuchtige haai voor de nodige commotie zorgt. De rit eindigt met een decor dat in brand vliegt. Onderweg passeren bezoekers ook verschillende bekende filmvoertuigen en een scène geïnspireerd op de iconische misdadigers Bonnie en Clyde.



Disaster: The Blockbuster Tour neemt een behoorlijk oppervlakte in beslag. Het terrein bevindt zich achter de rondrit Magma 2.1, de ingang ligt direct bij de entree van het park. Eerder dit seizoen opende Movieland al 3D-simulator We Are Back, gebaseerd op de Back to the Future-filmreeks.