Legoland Windsor Resort

Video: nieuwe race-achtbaan in Legoland is nu open

Bezoekers van Legoland Windsor in Engeland kunnen de strijd met elkaar aangaan in een nieuwe attractie. Het Britse pretpark opende afgelopen weekend de dubbele race-achtbaan Minifigure Speedway, gebouwd door fabrikant Zierer uit Duitsland.

De coaster bestaat uit de blauwe baan Team Legends en de rode baan Team Allstars. In beide gevallen bedraagt de topsnelheid 56 kilometer per uur. Tijdens de rit rijden treinen onder andere door een gat in een groot reclamebord. Verder passeren ze de 9 meter hoge Roxie: het grootste Lego-poppetje ter wereld.

De bouw kostte ongeveer 11,5 miljoen euro. Het concept lijkt op de duellerende boomerang coaster Tweestryd in Wildlands Emmen, al komt die attractie van een andere leverancier. Legoland Windsor telde tot nu toe drie achtbanen: The Dragon (1998), Dragon's Apprentice (1999) en Duplo Dino Coaster (2020).