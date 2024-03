Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen introduceert statiegeldbekers met dieren erop

Wildlands Adventure Zoo Emmen gebruikt vanaf vandaag speciale statiegeldbekers. Bezoekers van de Drentse dierentuin krijgen frisdrank voortaan geserveerd in een herbruikbare beker van 1 euro, voorzien van een ontwerp met dieren. Er zijn vier verschillende designs.

Op de bekers staan tekeningen van leeuwen, ijsberen, olifanten of pinguïns. Ze zijn afkomstig uit het kinderboek Henkie Op Avontuur In Widlands uit 2022, geschreven door dierverzorgster Maartje Jongen en geïllustreerd door Sofie Wiegink.

Het statiegeld wordt teruggegeven - contant of via retourpinnen - na inleveren van de beker. Dat kan bij elke vaste horecalocatie in het park. Ingenomen bekers worden ter plekke gereinigd, zodat Wildlands ze weer opnieuw kan gebruiken. Wie de beker niet teruggeeft, mag het product mee naar huis nemen als souvenirtje.



Wegwerpplastic

Voor de dierentuin past de invoering van de herbruikbare frisdrankbekers bij een duurzaam beleid, laat een woordvoerster weten. De komende weken zullen ook koffiebekers, frietbakjes, ijsbakjes en andere producten met wegwerpplastic verdwijnen. "Hier komen duurzame alternatieven voor in de plaats, waardoor het park aanzienlijk minder afval zal produceren", aldus de voorlichtster.