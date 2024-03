Pleasure Beach Resort

Engels attractiepark wisselt weer van logo: derde keer in drie weken

Het Engelse attractiepark Pleasure Beach in Blackpool lijkt het spoor bijster. Drie weken geleden voerde het park een rebranding door, met een gewijzigde naam en een nieuw logo. Er kwam veel kritiek op. Enkele dagen later werd het logo alweer vervangen. Vandaag presenteert Pleasure Beach wéér een nieuw logo.

Het gaat om een variant op het vorige ontwerp, met aangepaste kleuren en een andere indeling. De term 'Resort' staat nu onder de punt van het uitroepteken, waardoor de woorden 'Pleasure Beach' onder elkaar uitgelijnd konden worden.

Ook opvallend is de toevoeging van een wolk en een zonnetje in het uitroepteken. Daarmee knipoogt het pretpark naar het verleden: het lachende zonnetje Mr Funshine was jarenlang onderdeel van het logo.



Identiteitscrisis

Het nieuwe ontwerp is vanaf vandaag zichtbaar op de officiële website en socialmedia-kanalen van het park. Pleasure Beach lijkt te kampen met een identiteitscrisis. Het management geeft geen inhoudelijk commentaar op de alsmaar veranderende huisstijl. In de reacties op social media vragen fans zich af hoelang dit logo het zal volhouden.