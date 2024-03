Attractiepark Toverland

Rechter geeft Toverland gelijk: verlaagd belastingtarief voor betaalspellen

Toverland mag een verlaagd belastingtarief hanteren voor betaalspellen. Het Limburgse attractiepark had daar een meningsverschil over met de Belastingdienst. De rechter moest eraan te pas komen. Die heeft geoordeeld in het voordeel van Toverland.

De rechtbank deed de uitspraak vorig jaar al, maar tot nu toe kwam de beslissing niet in de publiciteit. Toverland was van mening dat voor spellengalerij Mercado Lúdico het verlaagde btw-tarief van 9 procent voldoende was. De inspecteur van de Belastingdienst gaf aan dat het park 21 procent belasting moest afdragen over de inkomsten.

Het argument van Toverland: een betaalspel is eigenlijk een attractie en dan geldt het verlaagde tarief. De Belastingdienst zag dat anders, omdat de vergoeding voor de spellen bovenop het reeds betaalde entreegeld komt. Het spelen van het spel zou een doel op zich zijn.



Vermaak

"Er moet een aparte vergoeding worden betaald en dus is geen sprake van een integrerend onderdeel van het attractiepark", aldus de inspecteur. "Het is geen attractie." De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt de spellen na onderzoek wél een attractie, omdat dit begrip uitgelegd kan worden als een "mogelijkheid tot vermaak".



Bovendien is de spellengalerij aangekleed in de stijl van het bijbehorende themagebied: een visserdorpje met decoraties en attributen. Daarmee is het "een integrerend onderdeel van het attractiepark". Al met al reden genoeg om het verlaagde omzetbelastingtarief te hanteren. Het levert Toverland een significant financieel voordeel op.



Zeepaardenrace

Mercado Lúdico, onderdeel van entreegebied Port Laguna, opende in 2018. Bezoekers kunnen tegen betaling eenden hengelen, parels werpen of meedoen aan de zeepaardenrace. Eerder discussieerde Toverland ook al met de Belastingdienst over het btw-tarief op parkeerkaartjes. Toen kreeg het park geen gelijk van de rechter.