Familiepark Drievliet

Drievliet krijgt toestemming voor bouw van 8 meter hoge uitkijktoren

Drievliet mag een 8 meter hoge uitkijktoren neerzetten. Dat heeft de rechtbank besloten. Het Haagse attractiepark vroeg al in maart 2020 een vergunning aan voor de bouw van het uitkijkpunt. De gemeente stak er in eerste instantie een stokje voor, waarna de Drievliet-directie naar de rechter stapte.

Die heeft onlangs geoordeeld dat de uitkijktoren er gewoon mag komen. Volgens de gemeente paste de toevoeging niet in het bestemmingsplan. Het terrein van Drievliet heeft juridisch gezien twee verschillende bestemmingen: een deel bedoeld voor "recreatie" en een gedeelte geclassificeerd als "cultuur en ontspanning".

In het laatstgenoemde gebied bevinden zich de grote mechanische attracties, zoals achtbanen. Drievliet wil de toren echter plaatsen in het andere deel. Dat zou in strijd zijn met het bestemmingsplan, aldus de gemeente. Die zag de uitkijktoren namelijk als "een fysieke uitbreiding van het attractiepark".



Woordenboek

Onzin, vindt de rechtbank Den Haag. "Het perceel is immers al onderdeel van het familiepark, zodat alleen al daarom van een uitbreiding geen sprake is", valt te lezen in de uitspraak. En is een uitkijktoren wel een echte attractie? De rechter kiest ervoor om niet het woordenboek te hanteren, maar een definitie uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.



Daarin wordt een attractie omschreven als een "al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron". Omdat bij een uitkijktoren geen sprake is van een mechanische aandrijving, kan de toren niet worden gezien als een attractie zoals bedoeld in het bestemmingsplan.



Openen

Drievliet mag de toren dus gewoon neerzetten, ook in het parkdeel dat niet bedoeld is voor mechanische attracties. Wanneer het pretpark de nieuwigheid wil openen, is nog niet duidelijk. Het Drievliet-management communiceert normaliter niet met de pers. Op vrijdag 29 maart start het nieuwe seizoen.



In het verleden had Drievliet plannen voor het neerzetten van een grote hal met attracties. Ook dat leidde enkele jaren geleden tot een gang naar de rechter, omdat buurtbewoners vreesden voor overlast. Ze kregen deels gelijk: er moesten maatregelen genomen om de loods beter in de omgeving te laten passen. De laatste jaren is niets meer van het project vernomen.