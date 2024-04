Djurs Sommerland

Attractiepark in Denemarken opent 60 meter hoge vrijevaltoren El Grito

In het Deense pretpark Djurs Sommerland is afgelopen weekend een 60 meter hoge attractie opengegaan. Waaghalzen kunnen in El Grito Drop Tower stappen, een vrijevaltoren van fabrikant Funtime uit Oostenrijk. Het Mexicaanse thema werd ontworpen door de Nederlandse Leisure Expert Group.

El Grito betekent De Schreeuw. Bezoekers storten met 100 kilometer per uur naar beneden. Er geldt een minimumlengte van 140 centimeter en een maximumgewicht van 130 kilo. Op YouTube verscheen een video van testpersonen die de attractie als eerste mochten uitproberen.

En Djurs Sommerland heeft nog meer goed nieuws: de bouw van een enorme biogasinstallatie in de buurt van het attractiepark gaat niet door. De directie vreesde dat stank- en verkeersoverlast de trekpleister fataal zou worden. Afgelopen maand werd het project weggestemd door de gemeenteraad.