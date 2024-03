Alton Towers Resort

Alton Towers paait fans met opzwepende video over nieuw pretparkseizoen

Het Engelse pretpark Alton Towers probeert fans enthousiast te krijgen voor het nieuwe seizoen. Daarvoor werd een speciale video gemaakt, met directrice Bianca Sammut in de hoofdrol. Ze spreekt het publiek persoonlijk toe en belooft "het meest opwindende seizoen tot nu toe".

De afgelopen jaren was Alton Towers regelmatig het mikpunt van spot en kritiek in de pretparkwereld. Sammut, die sinds begin 2023 de scepter zwaait, probeert het tij te keren met een menselijke aanpak en transparante communicatie. Vorig jaar stond ze al een kritische pretparkvlogger uitgebreid te woord.

Nu presenteert ze samen met collega's een reeks verbeterpunten en nieuwigheden aan fans, waaronder opknapbeurten in het waterpark, nieuwe themakamers in het hotel, een nieuwe avondopenstelling en een renovatie van kindergebied CBeebies Land.



Nemesis Reborn

"In het winterseizoen hebben we miljoenen teruggestopt in ons resort", aldus Sammut, die eerder werkzaam was voor Warner Bros. Movie World in Australië en Ferrari World Abu Dhabi. Speciale effecten zijn in ere hersteld. Hoogtepunt van seizoen 2024 wordt de heropening van de hangende achtbaan Nemesis, als Nemesis Reborn.



De directrice had ook andere nieuwtjes in petto. Zo zal het draaiende huis Hex later dit jaar weer operationeel zijn na een langdurige sluiting, met enkele toevoegingen. Daarnaast gaat The Alton Towers Dungeon tijdelijk dicht. De locatie wordt komend najaar gebruikt voor "iets heel bijzonders" tijdens halloweenfestival Scarefest.



Verfrissend

De pr-strategie werkt: pretparkfans die normaal gesproken steen en been klagen, reageren laaiend enthousiast op de videoboodschap. "Bianca, je bent nu al een legende binnen de community", is een exemplarische reactie op YouTube. "Je warmte en passie brengt het meest geliefde themapark van Groot-Brittannië naar een hoger niveau. Dit is de eerste keer dat het management zo betrokken is bij het publiek en dat is verfrissend om te zien!"



Dit is precies wat bij Alton Towers ontbrak, schrijft Lanky Scotty. "De persoonlijke band tussen de mensen die het park runnen en bezoeken. Een fantastische stap in de goede richting! Ga zo door, de magie komt terug!"



Waarderen

Trystan Hughes spreekt over "heel positief nieuws". "Ik kan deze nieuwe manier van communiceren heel erg waarderen, het voelt alsof Alton Towers rechtstreeks contact maakt met fans en klanten." Daniel Whitehall: "Eén woord: wow. Ik ben blij dat er iemand is gearriveerd die weet hoe je een park moet runnen."