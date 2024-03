Sea Life London Aquarium

Sea Life dreigt met juridische stappen omdat krant het woord 'gevangenschap' gebruikt

De Londense vestiging van Sea Life is niet blij met een publicatie in dagblad Daily Express. De krant schreef deze week een verhaal over dierenactivisten die willen dat het aquarium stopt het met houden van pinguïns in gevangenschap. Laatstgenoemde term zet echter kwaad bloed bij Sea Life en eigenaar Merlin Entertainments.

De Britse pretparkgigant, die bijvoorbeeld ook achter de vestigingen van Madame Tussauds en Legoland zit, wil absoluut niet dat journalisten zeggen dat het gaat om "captive animals", oftewel "dieren in gevangenschap". Feitelijk worden de dieren natuurlijk wel vastgehouden: ze kunnen nergens anders heen.

Cambridge Dictionary definieert "captivity" als "een persoon of dier wiens vermogen om zich vrij te bewegen of te handelen wordt beperkt doordat het in een ruimte wordt gehouden". Het woord zegt niets over de manier waarop de dieren verzorgd worden. Toch heeft Merlin Entertainments gedreigd met juridische stappen toen Daily Express het durfde om de term te gebruiken in een nieuwsbericht.



Zonder daglicht

Sea Life London laat vijftien ezelspinguïns hun dagen slijten in een vrij primitief verblijf zonder daglicht. Merlin benadrukt dat de pinguïns regelmatig gecontroleerd worden door onafhankelijke dierenartsen en autoriteiten. Het onderkomen zou voldoen aan alle eisen. Dat er regelmatig sprake is van nakomelingen, zou een teken zijn dat de dieren het wel degelijk goed hebben.



Van "gevangenschap" is geen sprake, beweert Merlin. Een woordvoerder van belangenorganisatie World Animal Protection benadrukt dat de term "gevangenschap" zelfs gebruikt wordt door de branchevereniging British and Irish Association of Zoos (BIAZA), waar Sea Life nota bene onderdeel van is.



180 meter diep

De dierenrechtenorganisatie vult aan dat ezelspinguïns in het wild ongeveer 180 meter diep kunnen duiken, terwijl ze bij Sea Life een bassin tot hun beschikking hebben dat zo'n 2 meter diep is. Een vertegenwoordiger van Freedom for Animals beschrijft het verblijf als "een kerker". "Deze dieren hebben er geen enkel profijt bij dat ze hier worden vastgehouden. Het is uitbuiting en het moet stoppen."



Een petitie die oproept om de pinguïns ergens anders onder te brengen, werd tot nu toe ruim duizend keer getekend. Het is niet duidelijk of Merlin Entertainments de krant daadwerkelijk voor de rechter gaat slepen om het gebruik van het gewraakte woord. Daarover heeft de pretparkgroep nog niets naar buiten gebracht.