PortAventura World

Twee slachtoffers van achtbaanongeluk PortAventura liggen nog in het ziekenhuis

Twee personen die gewond raakten tijdens een ritje in de houten rollercoaster van PortAventura liggen nog steeds in het ziekenhuis. Dat melden Spaanse media. Meerdere passagiers liepen op 11 februari verwondingen op toen ze geraakt werden door de takken van een omgevallen boom. Dat gebeurde in de familieachtbaan Tomahawk.

Precies een maand na het ongeval zijn twee van hen er dus nog altijd slecht aan toe. Het eerste ernstige slachtoffer verblijft in kritieke toestand in het Hospital Universitari de Bellvitge in Barcelona. De tweede ligt in het Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII in Tarragona.

De overige gewonden werden op de dag van het incident overgebracht naar het Hospital Santa Tecla in Tarragona en het Hospital Universitari Sant Joan in Reus, maar zij mochten al snel weer naar huis. Tomahawk blijft tot nader order gesloten voor publiek.



Schadevergoeding

Dertien slachtoffers hebben bij de rechtbank gezamenlijk een klacht ingediend tegen PortAventura World. Het verantwoordelijke advocatenbureau RDI Abogados stuurt naar eigen zeggen aan op "de maximale schadevergoeding die de wet toestaat". Het is nog niet duidelijk of er een strafrechtelijke of civiele procedure volgt. Men wacht onder meer de resultaten van een politieonderzoek af.