Kermis

Vrouw gewond na val uit Belgische kermisattractie

Op de kermis in de Belgische plaats Diepenbeek is afgelopen weekend een jonge vrouw gewond geraakt. Ze liepen lichte verwondingen op toen ze uit een karretje van een draaiende carrousel viel. Dat gebeurde bij de Space Bob: een attractie van het type bidule, een soort rups.

Het incident vond zondagavond rond 18.00 uur plaats tijdens de carnavalskermis in de gemeente. Volgens exploitant Peter Julien was het slachtoffer zichtbaar dronken. Hij raadde haar naar eigen zeggen af om een kaartje te kopen. Uiteindelijk ging de vrouw staan in de gondel, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. Daardoor sloeg ze overboord.

De kermisondernemer beweert dat de verwondingen meevielen. "Al leek dat voor voorbijgangers misschien anders, want ze had veel bloed in het gelaat." Na het ongeval heeft Julien ervoor gekozen om de attractie af te breken. Hij vreesde dat nauwelijks meer iemand in de Space Bob zou stappen.



Veiligheidsgordels

De eigenaar is van plan om veiligheidsgordels te laten installeren in de bakjes, om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen. Ook wil hij een groot bord neerzetten waarop staat dat mensen niet welkom zijn als ze gedronken hebben of drugs hebben gebruikt.