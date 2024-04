Kermis

Woede over verplaatsen kermis Zwolle: demonstratie gepland

In Zwolle wordt zaterdag gedemonstreerd uit onvrede over de locatie van de jaarlijkse kermis. Voorheen vond het volksfeest plaats in de binnenstad. In coronatijd verhuisde de kermis naar Park de Wezenlanden, dat ruim een kilometer verderop ligt. Die verandering is echter nooit teruggedraaid.

Zwollenaar Henry van der Vee kan dat niet verkroppen. In 2022 en 2023 startte hij al petities om de verplaatsing terug te draaien. De laatste werd ruim 2800 keer getekend. Toch lukte het tot nu toe niet om de gemeente op andere gedachten te brengen.

Dit jaar staat de traditionele zomerkermis wederom op de planning voor Park de Wezenlanden, van vrijdag 9 tot en met zondag 18 augustus. Daarom probeert Van der Vee nu iets anders: een protestactie. "Wij willen de kermis terug naar de binnenstad!", schrijft de initiatiefnemer.



Recht

"Het is inmiddels wel duidelijk: onze gemeenteraad wil echt niet meewerken. En aangezien onze binnenstad van alle inwoners is en wij als belastingbetalende inwoners ook recht hebben op een evenement zoals een kermis in de binnenstad en niet verbannen willen worden naar een grasveld met stalen platen in een natuurgebied, gaan wij demonstreren!"



De demonstratie vindt zaterdag om 12.00 uur plaats op het Grote Kerkplein. Via Facebook hebben zich tot nu toe 27 mensen aangemeld. "Neem gerust zelf wat te drinken mee, want de niet-meedenkende horeca hoeft niets te verdienen aan ons", aldus Van der Vee.



Gebrek aan sfeer

De lokale horeca in de binnenstad is over het algemeen tevreden over het verdwijnen van de kermis, omdat het evenement zorgde voor het verdwijnen van terrasruimte. Verder was er sprake van overlast voor buurtbewoners. Exploitanten klagen dan weer over een gebrek aan sfeer en een tegenvallende opkomst op het huidige terrein.