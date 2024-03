Movie Park Germany

Movie Park Germany houdt Lost Temple dit jaar gesloten voor transformatie

Wie dit jaar naar Movie Park Germany gaat, kan geen ritje maken in de dino-attractie The Lost Temple. De 4D-simulator blijft het volledige seizoen gesloten vanwege werkzaamheden. Het Duitse pretpark is achter de schermen bezig met een transformatie. Details zijn nog niet bekend.

"The Lost Temple zal in seizoen 2024 gesloten zijn wegens renovatiewerkzaamheden", bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "We kunnen op dit moment nog niet veel verklappen." In 2020, 2021 en 2022 was de attractie ook al buiten gebruik, toen in verband met de coronacrisis.

In het voorjaar van 2023 ging de simulator weer open, al kampte de attractie regelmatig met storingen. "We hebben er een fors bedrag in geïnvesteerd, maar de attractie loopt niet zo soepel als we zouden willen", zei een woordvoerder toen. Al in augustus sloten de poorten omdat The Lost Temple omgebouwd werd tot spookhuis The Curse of Chupacabra, voor het Halloween Horror Festival.



Paramount Pictures

Wat er nu met The Lost Temple gaat gebeuren, is dus afwachten. In een recente publieksenquête werd gevraagd naar mogelijke nieuwe thema's voor de attractie. Movie Park wil het liefst een bekend filmmerk aan de beleving koppelen. Deelnemers kregen veertien films van Paramount Pictures te zien.



Naast The Lost Temple verliest Movie Park dit jaar nog twee attracties. Afgelopen maand werd bekend dat de botsauto's Back at the Barnyard Bumpers en de watercarrousel Pier Patrol Jet-Ski uit het park zullen verdwijnen.