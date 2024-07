GaiaZoo

GaiaZoo presenteert nieuwe volière met oehoes, zwarte ooievaars en raven

Een gloednieuwe volière in de Limburgse dierentuin GaiaZoo is af. Op het entreeplein van het dierenpark in Kerkrade werd een nieuw verblijf gerealiseerd voor drie Limburgse vogelsoorten: Europese oehoes, zwarte ooievaars en raven. Zij hebben de beschikking over een waterloop, een vijver, stenen en inheemse beplanting.

Zwarte ooievaars lijken zwart, maar in de zon krijgt de vogel een paarse en groene gloed. De oehoe - de grootste uil van Europa - is vooral actief tijdens de schemering en in het donker. Raven moeten vanwege hun "buitengewone intelligentie" uitgedaagd worden met verrijkingselementen, aldus GaiaZoo.

De zogeheten Limburg Volière werd gebouwd op de grondvesten van het voormalige kassagebouw. Een woordvoerster spreekt over een "immens aviarium". "In deze nieuw aangelegde volière kunnen vogels natuurgetrouw hun leven leiden en zijn ze goed zichtbaar voor de bezoekers van de zoo."



25 meter breed

De constructie, met een enorm stalen frame, is 25 meter breed, 8 meter hoog en 10 meter diep. GaiaZoo staat niet stil: men werkt nog aan verblijven voor bergbongo's, dikdiks en dwergnijlpaarden. In april opende een verhoogd terras op het Acaciaplein.