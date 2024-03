Legoland Billund Resort

Video: Legoland maakt miniatuurwereld klaar voor nieuw seizoen

In het Deense pretpark Legoland Billund worden de Lego-figuren weer naar buiten gehaald. 's Winters breken medewerkers delen van miniatuurgebied Miniland af, voor onderhoud en om de decorstukken te beschermen tegen slecht weer. In een filmpje van achter de schermen laat men zien hoe de heropbouw verloopt.

Legoland gaat weer open op zaterdag 23 maart. In de aanloop naar de seizoensstart buigen personeelsleden zich over het herstellen van de miniatuurwereld. "We zijn volop bezig om alle Minilanders, auto's en bootjes terug te verhuizen", staat bij een korte video op social media. "Nu merken we echt dat het nieuwe seizoen gaat beginnen."

Oude foto's laten zien hoe de miniaturen opgebouwd moeten worden en waar alle poppetjes moeten staan. De piepkleine bewoners arriveren in kratten. Ook de hogedrukspuit wordt tevoorschijn gehaald. De bouwwerken in Miniland bestaan uit zo'n twintig miljoen Lego-steentjes.