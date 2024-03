Walibi Holland

Flinke onderhoudsbeurt voor Walibi-attractie: bank weggehaald

Walibi Holland heeft deze winter geïnvesteerd in de attractie Blast. Om ervoor te zorgen dat de top spin komend seizoen soepel kan draaien, werd de bank na de winteropening verwijderd en weggehaald. De afgelopen weken vonden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Daarvoor schakelde het pretpark een gespecialiseerde bedrijf in, afkomstig uit het Overijsselse Schuinesloot: Solidum Revisie, voorheen Most Revisie. Op Facebook verschenen foto's waarop te zien is dat het gevaarte weer terugkeert in Walibi. Met behulp van twee gigantische hijskranen is de bank teruggehangen op de juiste positie.

Blast opende in 2000, bijna 24 jaar geleden. De thrillride kampte de afgelopen jaren regelmatig met storingen. Twee jaar geleden werd de bank ook al weggehaald voor onderhoud, door dezelfde partij. Vorig jaar knapte de firma nog een soortgelijke attractie uit Duinrell op: de Waterspin.



Behouden

De top spin is een attractietype van Huss Park Attractions uit Duitsland. Meerdere Europese parken namen er de afgelopen jaren afscheid van, gezien de gestegen onderhoudskosten. Walibi kiest er dus voor om Blast te behouden, ondanks de ouderdom. Het park gaat op zaterdag 30 maart weer open.