Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris gestart met opknappen kasteeltorens

De beschadigde kasteeltorens in Disneyland Paris worden weer hersteld. Het beroemde sprookjeskasteel van Doornroosje onderging in 2021 een ingrijpende renovatie. Vorig jaar bleek dat de verf op de opgeknapte torens alweer aan het loslaten was, vermoedelijk door toedoen van vuurwerk en vuureffecten tijdens avondshows.

Eén van de donkerblauwe daken is deze week hersteld, blijkt uit detailfoto's van Disney-fansite Dphile. Op andere torens zijn nog opvallende beschadigingen zichtbaar. Naar verwachting worden de komende periode de resterende daken vernieuwd. Dat gebeurt in principe na sluitingstijd, met behulp van een mobiele kraan.

Voor het renoveren van de leitjes op de torens werden in 2021 regionale ambachtslieden ingeschakeld. "We behandelen het kasteel als een historisch monument", zei een onderhoudsmanager toen. "Daarom nemen we alleen genoegen met uitmuntende kwaliteit."