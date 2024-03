Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland werkt aan vernieuwd themagebied Play Ground

Walibi Holland is druk bezig met het verbouwen van themagebied W.A.B. Plaza. Als het attractiepark op zaterdag 30 maart weer opengaat, staat het parkdeel in het teken van felgekleurd speelgoed. De nieuwe naam wordt Play Ground. Op actuele dronefoto's is te zien dat er nog veel moet gebeuren.

De meest ingrijpende veranderingen vinden plaats bij restaurant Club W.A.B., dat Yummy Tummy gaat heten. Een deel van de voorgevel werd verwijderd. Bij de seizoensstart zal de horecagelegenheid nog niet toegankelijk zijn. De pratende fontein voor het restaurant is uit elkaar gehaald.

Zweefmolen Super Swing werd voorzien van een nieuwe houten vloer. De attractie gaat ogen als een grote tol. Bovenop thrillride Spinning Vibe verscheen een boei. De molen is lichtblauw en roze geschilderd: het kleurenschema dat we kennen van de verderop gelegen kinderattractie Fibi's Bubble Swirl.



Boog

Schilders hebben zich ook uitgeleefd bij de interactieve waterattractie Splash Battle, waar verschillende decorstukken een nieuw likje verf kregen. We zien onder meer blauw, oranje, rood en roze. Bovenop het dak van het station prijkt de tekst "Stoked to be soaked". Even verderop liggen onderdelen klaar voor een nieuwe boog - lichtblauw en geel - die de entree van het gebied zal vormen.



Ook aan de kant van draaimolen Merrie Go'Round zal een entreepoort geïnstalleerd worden. Bij boomerang coaster Speed of Sound, de grootste attractie in het gebied, verandert weinig. De façade van speelhal Sugar Shot bestaat nu uit felgekleurde pijlen. Een torentje staat nog in de steigers. Walibi beschrijft Play Ground als "de speelplaats voor kinderen én volwassenen".