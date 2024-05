Efteling

Efteling-speeltuin Kleuterhof na maanden weer compleet

Jonge Efteling-bezoekers kunnen zich weer uitleven in het Kleuterhof. Het kleurrijke speelgebied werd begin januari gesloten voor een grote onderhoudsbeurt. Begin maart ging de speeltuin weer open, maar meerdere speeltoestellen ontbraken toen nog.

Twee maanden later is het Kleuterhof weer compleet. De afgelopen weken zijn bijvoorbeeld de iconische clownswippen teruggeplaatst. Ook een grote wip in de vorm van een klokhuis - inclusief een klok - keerde terug. De speelelementen werden grondig opgeknapt. Ze kregen onder meer een nieuwe laag verf.

Het uiterlijk van één toestel springt in het oog. Bezoekers kunnen rode balletjes laten rollen in hartvormige doorzichtige bakken. Eén van de bakken bevat een tekening van de oude Afrika-scène in Carnaval Festival. Het tafereel in de attractie werd jaren geleden aangepast na klachten over racisme. Bij het vernieuwen van het Kleuterhof vond de Efteling het kennelijk niet nodig om een oude afbeelding van een primitieve bosjesman te vervangen.



Lange baan

Het Kleuterhof, gelegen achter Sindbad-restaurant Kashba, stond eigenlijk op de nominatielijst om verwijderd te worden. Wanneer de Efteling gaat uitbreiden aan de oostzijde van het huidige attractiepark, zal de speeltuin moeten verdwijnen. De uitbreiding is echter op de lange baan geschoven.



Daarom werd intern besloten om toch maar te investeren in een renovatie. De komende jaren zal het Kleuterhof onderdeel blijven van het attractieaanbod, maar uiteindelijk is een sloop onvermijdelijk. De kinderlijke stijl van de speelzone uit 1994 staat mijlenver af van het Efteling-gedachtegoed.