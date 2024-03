Thorpe Park

Verenigd Koninkrijk heeft nieuwe nummer één: 72 meter hoge achtbaan Hyperia staat overeind

Het Engelse pretpark Thorpe Park beschikt nu officieel over de hoogste achtbaan van het Verenigd Koninkrijk. Sinds donderdag is de nieuwe achtbaan Hyperia compleet. Toen werd het laatste ontbrekende baandeel - de top van de liftheuvel - gemonteerd. De constructie is nu 72 meter hoog.

Geen enkele achtbaan in Groot-Brittannië is hoger. Thorpe Park noemt de gebeurtenis "een belangrijke mijlpaal". Het onderdeel werd omhoog gehesen met drie vlaggen eraan: de Duitse vlag voor fabrikant Mack Rides, de Britse vlag voor Thorpe Park én een vlag met het nieuwe logo van het park.

Op YouTube verscheen een korte video waarin dronebeelden van de aangelegenheid gecombineerd worden met interviews met betrokken medewerkers. "Met Hyperia wordt een statement gemaakt in de Britse pretparkindustrie", zegt creatief manager John Burton. Ook regiodirecteur Neil Poulter komt aan het woord.



The Big One

Voor Thorpe Park is Hyperia de eerste nieuwe achtbaan in twaalf jaar tijd. De coaster breekt na dertig jaar het landelijke hoogterecord van The Big One in Pleasure Beach in Blackpool. Die achtbaan is officieel bijna 72 meter hoog, maar het pretpark meet de hoogte naar verluidt vanaf zeeniveau. Volgens andere bronnen is de constructie 65 meter hoog.