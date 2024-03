Efteling

Efteling hoopt toiletten beter vindbaar te maken met grote nieuwe borden

Opvallende nieuwe borden moeten ervoor zorgen dat Efteling-bezoekers de wc's beter kunnen vinden. De Efteling kwam enige tijd geleden tot de conclusie dat de gemiddelde bezoeker er moeite mee heeft om te ontdekken waar de dichtstbijzijnde toiletten zich bevinden. Daarom werden het afgelopen jaar een hoop nieuwe wegwijzers neergezet.

Later voegde men daar op veel plekken nog extra borden met tekeningen en een rijmpje aan toe. Ook dat was kennelijk niet genoeg, want verschillende toiletgebouwen zijn deze week voorzien van grote borden met de term "Toiletten" en een symbooltje van een wc-pot.

De nieuwe borden verschenen bij Kleine Boodschap in het Sprookjesbos en bij Fata Morgana. Een kleinere variant werd bevestigd aan de gevel van het Diorama. Bij Carnaval Festival kregen de gevelletters een opvallendere kleur. Daaromheen verschenen enkele gekleurde stippen en het wc-symbool.



Droomvlucht

Vorig jaar ondergingen vier toiletruimtes in het attractiepark een opknapbeurt: 't Gemack en de wc's bij Droomvlucht, Fabula en Fata Morgana. Ook opende een volledig nieuwe locatie: De Laetste Hoop, bij Danse Macabre.